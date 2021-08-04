ضبط مشغل غير مرخص لصناعة مسحوق غسيل مقلد

عمان- ضبطت كوادر وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، مشغلا لتصنيع مسحوق غسيل مقلد عن الماركة التجارية “إيريال”، دون الحصول على موافقات بيئية أو تراخيص من الجهات الرسمية.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم، إن كوادر مديرية حماية البيئة لمحافظة العاصمة تحفظت على نحو 10 أطنان من مسحوق الغسيل الجاهز للتداول لحين إتلافها في مكب النفايات الخطرة في منطقة سواقة، بالإضافة إلى مواد خام أولية تدخل في صناعة مسحوق الغسيل تقدر بـ 5ر4 أطنان تقريبا. وأضافت الوزارة، أن الجهات المعنية أوقفت صاحب المنشأة عن العمل، وحولته للنائب العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، لعدم حصوله على رخصة عمل، وعدم امتثاله للاشتراطات البيئية اللازمة. -(بترا)