ضبط مصابيْن بكورونا خالفا الحجر المنزلي في الكرك

هشال العضايلة

الكرك – قال محافظ الكرك الدكتور بلال علي النسور،الأحد، بأنه تم ومن خلال اللجنة المشكلة لغايات متابعة التزام المصابين بالحجر المنزلي ضبط شخصين مصابين بفيروس كورونا غير ملتزمين بالحجر المنزلي . وحسب التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية تم تحويلهما إلى المستشفى الميداني لاستكمال مدة الحجر وعلى نفقتهم الخاصة وذلك لمنع انتشار العدوى وحفاظا على سلامة المواطنين .

وأكد النسور انه سيصار بعد ذلك احالة الشخصين للقضاء بموجب أمر الدفاع رقم 8 لسنة 2020 والذي ينص بايقاع عقوبة الحبس لـ 3 سنوات او بغرامة قدرها 3 الاف دينار او بالعقوبتين معا .

ودعا النسور المواطنين للابلاغ عن أي شخص مصاب بكورونا ولم يلتزم بالحجز المنزل منعا لانتشار العدوى بالمرض في المحافظة ، وذلك بالاتصال على ارقام هواتف دار المحافظة او مديرية الشؤون الصحية بالكرك وبالرقم 193.

واكد ان اللجان المكلفة بمتابعة التزام المصابين بكورونا والمحجوزين منزليا جولاتها للتاكد من التزام المصابين بالحجر المفروض عليه