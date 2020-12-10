ضبط مصاب بكورونا خالف شروط العزل المنزلي

عمان-الغد – ضبطت الأجهزة المعنية بإنفاذ أوامر الدفاع أحد الاشخاص المخالفين لشروط العزل المنزلي في محافظة العاصمة عمان بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، بحسب بيان للمركز الوطني الأمن وإدارة الأزمات اليوم الخميس.

يذكر ان المدعو قد تم ضبطه خارج منزله اثناء قيامه بإصلاح مركبته في أحد ورش الميكانيك دون أدنى شعور بالمسؤولية الأخلاقية وبعيداً عن واجباته تجاه حماية الاخرين ومنع انتقال عدوى فيروس كوفيد/19.

يشار إلى أن قانون الدفاع قد جرم هذه الفئة من المخالفين بفرض غرامة مالية لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن الف دينار اذا كانت المخالفة للمرة الأولى، وفي حال تكرارها يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو غرامة مالية لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن 3 الاف دينار أو بكلتا العقوبتين.

واكد المركز أن جميع الأجهزة المعنية ما تزال مستمرة في تنفيذ جولاتها التفتيشية الممنهجة على المعزولين والمحجورين منزلياً للتأكد من التزامهم بذلك وكذلك تقديم العون والمساعدة لهم في حال تطلب ذلك، راجيا من جميع المصابين المعزولين منزلياً والمحجورين التقيد التام بإجراءات السلامة العامة.