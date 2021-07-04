ضبط مصنع يستخدم مواد منتهية الصلاحية بالبلقاء

السلط- قال مدير مديرية الشؤون الصحية في محافظة البلقاء الدكتور صائب ابو عبود ان المديرية ضبطت مصنعا غير مرخص للحلويات في احدى مناطق محافظة البلقاء ويفتقر لأدنى الشروط الصحية ويستخدم مواد غذائية اولية منتهية الصلاحية.

وأضاف ابو عبود، انه تم ضبط واتلاف ثلاثة اطنان و300 كيلوغرام من حلويات “النوجا والملبن” كانت في طريقها إلى موائد الاردنيين خلال عيد الاضحى المبارك.

وتابع إنه تم اتلاف المواد المضبوطة حسب الاصول وتحويل صاحب المصنع الى المحكمة المختصة واغلاق المصنع بالشمع الاحمر.

وزاد ابو عبود ان المديرية ستعمل على اطلاق حملة رقابية مكثفة خلال الايام المقبلة والتي تسبق عيد الاضحى المبارك وستشمل جميع المحال لا سيما محلات الحلويات واماكن بيع الاضاحي.

وطالب المواطنين بضرورة التعاون مع الكوادر الصحية للابلاغ عن أية ملاحظات او تجاوزات قد تشكل خطرا على صحة المواطن.

–(بترا)