ضبط مصنع ينتج حقائب مدرسية مسيئة للنسيج الاجتماعي

عمان- الغد- ضبطت مؤسسة المواصفات والمقاييس مساء امس مصنعا محليا ينتج حقائب مدرسية بأشكال مخالفة للقوانين وتنطوي على اساءة للنسيج الاجتماعي الوطني.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، إن المؤسسة وبعد انتشار صور وأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي حول بيع حقائب تسيء للنسيج الاجتماعي في السوق المحلية، تابعت المحلات التجارية والمنشآت الصناعية المختصة بصناعة الحقائب وكذلك المنافذ الحدودية بهدف تحديد مصدر تلك الحقائب.

وأضاف الحموري في تصريح صحافي أن مؤسسة المواصفات والمقاييس وبتنسيق مع الجهات المختصة، حددت المصنع المنتج لتلك الحقائب، وبعد التأكد من ذلك تم ضبط المصنع واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه.

وقال إن المصنع كان يقوم بإنتاج وبيع حقائب مدرسية بأشكال تثير النعرات داخل المجتمع ومظاهر مخالفة للقوانين ولا يسمح بها على الاطلاق واستخدام العلم الأردني بقصد الدعاية التجارية.

وقال الحموري إن انتاج وبيع الحقائب على النحو الذي تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام العلم الأردني يعد مخالفة صريحة لأحكام القوانين والأنظمة بخاصة قانون العقوبات، وقانون المواصفات والمقاييس، وقانون الأعلام الأردنية، والقانون الخاص بتسجيل العلامات التجارية وغيرها.

وأكد أنه سيتم محاسبة كل من يقف وراء هذا الفعل المخالف حسب التشريعات كونه يشكل عملا مسيئا للنسيج الاجتماعي وينطوي على استخدامات غير مشروعة للراية الوطنية، داعيا المواطنين الى التعاون مع الوزارة من خلال الإبلاغ عن أي جهة تصنع أو تبيع مثل هذه الحقائب واي ممارسات تجارية مسيئة ومخالفة للقانون، وذلك على ارقام هواتف الوزارة 06/5661176 ومؤسسة المواصفات والمقاييس 06/5301243.