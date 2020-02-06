ضبط مطلقي عيارات نارية بأحد الأفراح.. والأمن يتوعد بعدم التهاون

عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إنه واستمرارا للجهود والتعليمات المشددة لمتابعة وضبط كافة اشكال التعامل مع السلاح واطلاق العيارات واخذ كافة البلاغات المتعلقة بها على غاية من الاهمية، فقد تعاملت مرتبات البحث الجنائى مساء أمس مع بلاغ ورد لمركز القيادة والسيطرة حول قيام مجموعة من الاشخاص باطلاق عيارات نارية باحدى المناسبات في منطقة المقابلين جنوب العاصمة.

واضاف الناطق الاعلامي انه وفور ورود البلاغ تم التحرك للمكان وبالسرعة القصوى وجرى ضبط شخصين وبحوزتهم سلاح ناري وبوشر التحقيقات لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

ودعت مديرية الامن العام المواطنين لنبذ هذه السلوكيات السلبية التي تهدد حياة المواطنين، مؤكدا انه لن يتم التهاون مع هذه الظاهرة الخطرة وكل من يقوم بها.

كما اصدرت مديرية الامن العام تعليمات مشددة لكافة الوحدات الشرطية لمتابعة ما يرد حيالها من بلاغات او مشاهدات واتخاذ الاجراءات المباشرة لمتابعتها وضبط كل من يقوم بها واتخاذ الاجراءات الرادعة بحقهم.

ووجهت المديرية شكرها للمواطنين على تعاونهم الدائم مع رجال الامن العام ومساندتهم والابلاغ عن كل من يقوم بمثل تلك التصرفات والسلوكيات السلبية ونبذها لتعزيز البيئة المجتمعية الرافضه لها.