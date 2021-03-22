ضبط مطلق نار على رجل وابنه في الرمثا

عمان-الغد- ضبطت مديرية الأمن العام مطلق نار على رجل وابنه في منطقة طريق الطرة، مما أدى إلى إصابتهما وتم إسعافهما إلى مستشفى الرمثا الحكومي، وحالتهما متوسطة وقيد العلاج.

وأفادت المديرية في بيان، بوقوع مشاجرة مساء الإثنين بين عدد من الأشخاص إثر خلافات سابقة بينهم وأقدم خلالها أحد الأشخاص على إطلاق النار من سلاح ناري (بمبكشن) على رجل وابنه مما أدى إلى إصابتهما، وتم إسعافهما إلى مستشفى الرمثا الحكومي، وحالتهما متوسطة وقيد العلاج.

وأكدت أنه تم ضبط الفاعل والسلاح الناري، وجاري التحقيق معه داخل مركز أمن المدينة.