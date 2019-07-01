ضبط مطلوبين بقضايا مخدرات في عجلون

عامر خطاطبة

عجلون– ألقت أجهزة أمنية تابعة لمكافحة المخدرات والبحث الجنائي بمديرية شرطة محافظة عجلون أمس، على مطلوبين بحقهم عدة قضايا من بينها قضايا مخدرات.

وبينت مصادر أمنيه بأنه تم القبض على مصنف خطير بحقه سبعة طلبات قضايا تجارة وتعاطي المخدرات، حيث تم رصد الشخص المطلوب ومتابعته، وهو من محافظة أخرى، وكان يقوم بعملية بيع وتجارة المخدرات في محافظة عجلون، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بعد متابعته ورصد تحركاته من إلقاء القبض عليه في إحدى مناطق المحافظة وتحويلة الى الجهات الأمنية المختصة.

وأشارت المصادر إلى أنه تم القبض على مطلوب آخر مصنف بالخطير في منطقة أخرى في المحافظة بحقة ستة قضايا تجارة وتعاطي وقضايا أخرى، مؤكدة أنه تم إلقاء القبض على الشخصين من دون مقاومة.