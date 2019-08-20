ضبط مطلوبين وأسلحة غير مرخصة في حملة أمنية

عمان– ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 90 مطلوباً، كما ضبطت 5 أسلحة نارية و10 مركبات مطلوبة خلال حملة أمنية نفذت أمس الاثنين، في مختلف محافظات المملكة.

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان اليوم الثلاثاء، إن كافة الوحدات والإدارات الشرطية نفذت في كافة محافظات المملكة، حملة أمنية شاملة لمتابعة الأشخاص المطلوبين، وكل ما يخالف القانون، حيث أسفرت الحملة عن إلقاء القبض على 90 مطلوباً أمنياً بقضايا مختلفة بينهم شخصان من جنسية عربية، كما تم ضبط خمسة أسلحة نارية مختلفة خلال الحملة.

وأضاف أنه ضُبط خلال الحملة كذلك قضيتان لحيازة المواد المخدرة إضافة إلى 10 مركبات مطلوبة قضائياً، مؤكداً أن هذه الحملات ستبقى مستمرة، وفي مختلف المواقع والأماكن لضبط كل ما يخالف القانون والأشخاص المطلوبين .

وقدمت مديرية الأمن العام الشكر لكافة المواطنين لما أبدوه من تعاون مع رجال الأمن العام خلال تنفيذهم للحملة الأمنية ومن خلال الإبلاغ عن أية مشاهدات لتجاوزات ومخالفات للقانون.-(بترا)