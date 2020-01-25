ضبط مطلوب بحوزته 755 عبوة زيت زيتون مغشوش في عمان

عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن معلومات وردت للعاملين في شعبة أمن وقائي العاصمة حول قيام أحد الأشخاص بمحاولة ببيع عبوات من زيت الزيتون المغشوش على المحال التجارية في العاصمة حيث بوشرت التحقيقات للتأكد من صحة تلك المعلومات وإلقاء القبض على ذلك الشخص.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه ومن خلال التحقيقات جرى تحديد مكان ذلك الشخص في منطقة الأشرفية وسط العاصمة، وألقي القبض عليه ليتبين أن بحقه 8 طلبات لعدة جهات أمنية مختلفة، وبتفتيش مركبته عثر داخلها على 755 عبوة من زيت الزيتون المغشوش، وبوشرت التحقيقات معه.