أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

ضبط مطلوب بحوزته 755 عبوة زيت زيتون مغشوش في عمان

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن معلومات وردت للعاملين في شعبة أمن وقائي العاصمة حول قيام أحد الأشخاص بمحاولة ببيع عبوات من زيت الزيتون المغشوش على المحال التجارية في العاصمة حيث بوشرت التحقيقات للتأكد من صحة تلك المعلومات وإلقاء القبض على ذلك الشخص.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه ومن خلال التحقيقات جرى تحديد مكان ذلك الشخص في منطقة الأشرفية وسط العاصمة، وألقي القبض عليه ليتبين أن بحقه 8 طلبات لعدة جهات أمنية مختلفة، وبتفتيش مركبته عثر داخلها على 755 عبوة من زيت الزيتون المغشوش، وبوشرت التحقيقات معه.

مقالات ذات صلة

ضعف حركة البناء يخفض استهلاك الاسمنت في الأردن

منذ 42 دقيقة
وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

الصفدي: ننتظر موافقة صينية لإخلاء الأردنيين من المناطق المصابة بـ”كورونا”

منذ ساعتين

غانتس قد لا يحضر الإعلان عن “صفقة القرن” في واشنطن

منذ 3 ساعات

مجدي يعقوب يحاضر في “العبدلي الطبي” حول مسيرته في طب وجراحة القلب

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock