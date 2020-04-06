ضبط معامل تصنع معقمات وكمامات مقلدة (صور)

عمان- الغد- ضبطت كوادر الأمن العام، اليوم الاثنين، 3 معامل تصنع معقمات وكمامات مقلدة في عمان والرصيفة.

وفي التفاصيل، قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان معلومات وردت للعاملين في الامن الوقائي حول قيام اشخاص بتصنيع مواد معقمة مقلدة وبيعها في العاصمة ولواء الرصيفة ، فقد قاموا على إثرها بمداهمة معملين يقومان بتصنيع معقمات طبية مقلدة وغير مطابقة للمواصفات الطبية، حيث دوهم المعمل الاول في العاصمة وضبط داخله سبعة اشخاص استخدموا احدى الشقق لتصنيع مواد التعقيم الطبية المقلدة حيث وضبط داخل الشقة كميات كبيرة من تلك المواد المقلدة .

فيما ضبط شخص داخل معمل غير مرخص في لواء الرصيفة يقوم بتصنيع المواد المعقمة المقلدة وضبط كمية من تلك المواد داخل المعمل.

واضاف الناطق الاعلامي انه وردت كذلك معلومات حول قيام احد الاشخاص باستخدام مشغل ألبسة في لواء الرصيفة لصناعة الكمامات غير الصحية وغير المطابقة للمواصفات حيث جرى اتخاذ الاجراءات القانونية وتحديد موقع المشغل وبتفتيشه عثر على كمية كبيرة من الكمامات المصنعة من الاقمشة وتحمل علامات تجارية عالمية وغير مطابقة للمواصفات الطبية وجرى القاء القبض على الشخص المتورط وبوشرت التحقيقات .

واهاب الناطق الاعلامي بكافة الاخوة المواطنين عدم التعامل وشراء مواد التعقيم والكمامات الا من الصيدليات المرخصة تفادياً لعدم وقوعهم ضحية للاحتيال من قبل مثل هؤلاء الاشخاص الذين يسعون فقط للربح المادي دون الالتفات لصحة وسلامة المواطن.