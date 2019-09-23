ضبط معمل يمزج البوظة بالكحول ويروجها عبر مواقع التواصل

عمان – ضبطت الفرق التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، معمل لصناعة البوظة يتم خلطها بمادة الكحول، وبيعها على شواطئ البحر الميت ومناطق في عمّان.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي، اليوم الاثنين، المعمل يقوم بالترويج للبوظة الممزوجة بالكحول على مواقع التواصل الاجتماعي على انها تعمل على تحسين المزاج عند تناولها وتحديداً بين طلبة الجامعات.

وبحسب البيان تم تحديد عنوان المعمل ومداهمته، وضبط كامل انتاجه واتلافه، وإغلاق المعمل بالشمع الاحمر.

وبينت المؤسسة انه سيتم إحالة أصحاب العلاقة للمدعي العام لمخالفتهم قانون الغذاء والقواعد الفنية المعمول بها في المؤسسة، وربطهم بكفالة مالية لضمان عدم العودة الى ممارسة الانتاج.

من جهة أخرى، كانت كوادر المؤسسة قد ضبطت يوم أمس 15 تنكة زيت مغشوش بمواد كيماوية، وصبغات تمهيداً لبيعه على انه زيت زيتون بلدي.

وأهابت المؤسسة بالمواطنين بالاتصال على رقم الواتس اب 0795632000 وعلى مدار الساعة لاستقبال ملاحظاتهم بما يخص أي تجاوز على الغذاء وعلى كافة وسائل الاتصال التي أعدتها المؤسسة وارقام الهاتف والفاكس.-(بترا)