ضبط مقاول يزور بيانات ومخاطبات رسمية لوزارة المياه

حمزة دعنا

عمان- كشفت مصادر مسؤولة في وزارة المياه والري /سلطة المياه بانه تبين لديها بناء على معلومات توفرت من جهات مختلفة بقيام احد المقاولين العاملين مع سلطة المياه بتقديم بيانات ومخاطبات رسمية صادرة عن سلطة المياه غير صحيحة ، وعليه فقد سارعت الوزارة /سلطة المياه وتنفيذا لأحكام القانون واعمالا للتشريعات القانونية النافذة تقدمت سلطة المياه بشكوى لدى نائب عام عمان بوجود اوراق مقدمة على اساس انها صادرة من سلطة المياه وهي غير صحيحة الذي سارع بدوره بتسجيل قضية تحقيقة لدى مدعي عام عمان واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بذلك .

وأعربت سلطة المياه، في بيان اليوم، عن شكرها وتقديرها لرئيس واعضاء المجلس القضائي ولنائب عام عمان الدكتور حسن العبداللات على سرعة الاجراءات الفاعلة والحازمة المتخذة بالخصوص حفاظا على حقوق ومصالح سلطة المياه والمواطنين مؤكدة انها لن تتهاون في حماية حقوق ومصالح قطاع المياه .

إلى ذلك، علمت “الغد” من مصادر قضائية ان المقاول التي تقصده وزارة المياه هو نفس المقاول الذي ذكرته “الغد”، سابقا، والذي تعثر ماليا بعد حصوله على مبلغ ٥٨ مليون دينار، وجرى منعه من السفر.