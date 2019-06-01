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ضبط مليون حبة كبتاجون و250 ألف كروز دخان في شهر

ضبط 13 ألف سيجارة الكترونية

منذ 3 ساعات

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عمان- الغد- أحبطت الكوادر الجمركية في مركز جمرك جابر (250) الف كروز دخان وذلك خلال شهر أيار من العام الحالي بالإضافة الى (مليون) حبة كبتاجون بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية وكذلك ضبط (12862) سيجارة الكترونية مع لوازمها.

وبلغت الحاصلات الجمركية للمركز (مليون و30 الف دينار) وسجل المركز (2400) بيانا جمركيا بكافة أوضاعه الجمركية.

ومن جانب اخر بلغت حاصلات قضايا التهريب (72) الف دينار بعدد (22) قضية تهريب، في حين بلغت حاصلات قضايا المخالفات (39) الف دينار بعدد (138) قضية.

كما تعامل مركز جمرك جابر خلال شهر أيار مع (37) الف مسافر قادم ومغادر، في حين بلغت اعداد الشاحنات القادمة والمغادرة للمركز مايقارب (4500) شاحنة.

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