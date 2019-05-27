ضبط مليون حبة كبتاغون في مركز حدود جابر

عمان- الغد- ضبطت إدارة مكافحة المخدرات والجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية العاملة في حدود جابر، ما يقارب مليون حبة كبتاغون مخدرة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه ونتيجة للتنسيق والعمل المشترك للعاملين في مركز حدود جابر لمنع دخول المخدرات للمملكة فقد تمكن العاملون في ادارة مكافحة المخدرات والجمارك الاردنية والاجهزة الامنية العاملين في مركز حدود جابر ظهر اليوم الاثنين من ضبط شاحنتين يقودهما شخصان من جنسية عربية محملات بقفف ومعالف اغنام (كوشوك).

وأضاف الناطق الاعلامي أنه وبتفتيش الشاحنتين تم ضبط كمية تقدر بمليون حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة أخفيت بطريقة سرية داخلها وكانت في طريقها لإحدى الدول المجاورة، وبوشرت التحقيقات.