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ضبط منشأة تصنع معقمات وشامبو أطفال بظروف تصنيعية سيئة

منذ 3 ساعات

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عمان – ضبطت كوادر التفتيش في مديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات في المؤسسة العامة للغذاء والدواء وبالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة منشاة في مدينة الزرقاء تقوم بتصنيع معقمات وكحول وشامبو أطفال دون الحصول على الموافقات اللازمة وبظروف تصنيعية سيئة جدا تفتقر إلى الحد الادنى المطلوب.
وأضافت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الخميس، ان المضبوطات عبارة عن كمية كبيرة من المواد المستخدمة في التصنيع وقامت بالتحفظ عليها وإغلاق المنشاة بالشمع الاحمر وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب العلاقة.
وثمنت المؤسسة الدور الكبير الذي يقوم به المواطنون بالتبليغ عن أي ملاحظة أو مخالفة وتهيب بجميع المواطنين الأعزاء عدم التردد بالاتصال بالمؤسسة وإيصال تلك الملاحظات أو الشكاوي بجميع وسائل الإتصال الخاصة بالمؤسسة.-(بترا)

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