ضبط موظفة مصابة بكورونا تعمل بمنشأة تجارية في الزرقاء

أغلقت كوادر الشؤون الصحية في بلدية الزرقاء منشأة تجارية داخل الوسط التجاري اثر ضبط موظفة تعمل داخل المنشأة مصابة بفيروس كورونا.

وقال رئيس لجنة بلدية الزرقاء حسن الجبور ان مدير الشؤون الصحية وكوادره الميدانية وخلال الجولة الميدانية اليومية بالوسط التجاري على المحال التجارية للتأكد من تطبيق اوامر الدفاع تم التفتيش على محل لبيع مواد التجميل وتبين اصابة احد الموظفات بفيروس كورونا.

واضاف الجبور انه لدى تدقيق العاملين في المحل على تطبيق سند تبين اصابة الموظفة بفيروس كورونا.

وبين الجبور ان الكوادر اغلقت المحل بالشمع الاحمر لاشعار اخر وتحويل الموظفة المصابة الى العزل في المستشفى الميداني.

من جهته قال مدير الشؤون الصحية في البلدية زيد الزواهرة ان اغلاق المنشأة جاء بسبب عمل موظفة داخل المنشأة مصابة بفيروس كورونا مما يشكل خطرا على السلامة العامة وصحة المواطنين وتشكل بيئة صالحة لتكاثر الفيروسات المعدية ومخالفة لاوامر الدفاع.

واشار الجبور بأن الكوادر الميدانية تعمل على مدار الساعة بالتفتيش على المنشآت التجارية للتأكد من تنفيذ اوامر الدفاع والالتزام فيها لافتا الى عدم التهاون مع اي منشآة مخالفة وغير ملتزمة بتطبيق اوامر الدفاع.