ضبط نحو 15 شخصا خالفوا حظر التجول في معان

حسين كريشان

معان – ضبطت قوات الأمن المشتركة اليوم الأحد نحو 15 شخصا خرقو حظر التجوال من مختلف مناطق محافظة معان ، ليرتفع عدد الأشخاص الذين تم ضبطهم ومخالفتهم أمر الدفاع رقم 2 إلى 35 شخصا خلال تطبيق حظر التجوال يوم أمس ، وفق محافظ معان محمد الفايز .

وأشار الفايز أن التزام منقطع النظير من قبل ابناء المحافظة بإجراءات الحكومة يفوق 99%، إلا أن هناك حالات وسلوكيات فردية قامت بخرق أمر الدفاع

، حيث تم تحويلهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .

وقال ان التزام المواطنين في معان بإجراءات الحكومة لهو تأكيد واضح على وعي المواطن في المحافظة الذي يؤمن بأن هذه الإجراءات جاءت لمصلحته والحفاظ على صحته و سلامته .

وأشاد الفايز بالتعاون الكبير الذي ساد بين مختلف الجهات المعنية والأمنية والعسكرية والرسمية في خدمة الوطن والمواطن ، مشددا على الجميع التقيد بهذه التعليمات الصادرة عن الحكومة لتجنب المسألة القانونية التي نصت عليها القوانين والأنظمة ، مؤكدا أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها خلال ٤٨ ساعة القادمة والتي سيتمكن من خلالها كافة المواطنين من أخذ احتياجاتهم من السلع الضرورية .