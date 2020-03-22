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ضبط نحو 700 شخص خالفوا حظر التجول وحجزهم في “خو” “والحسا”

منذ ساعتين
مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام

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عمان – الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه ومنذ صباح هذا اليوم ضبطت الدوريات ونقاط الغلق المنتشرة في مختلف مناطق المملكة ٦٩٣ شخصا خالفوا امر حظر التجول وسيتم تحويلهم وحجزهم داخل مدرسة الملك طلال بمنطقة خو ومدرسة الحسا الثانوية للثقافة العسكرية وبالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة / الجيش العربي .
واكد الناطق الاعلامي انه لن يتم التهاون مع انفاذ امر الدفاع وسيتم ضبط كل من يخالفه واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بحقهم ،مهيبا بالجميع الالتزام وعدم الخروج من المنزل تحت اي ظرف كان لعدم تعريض انفسهم للمساءلة القانونية .

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