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ضبط 400 الف حبة مخدرة بحوزة شخصين خططا لتهريبها خارج المملكة

منذ ساعتين

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عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات تتبعوا معلومات وردت حول قيام شخصين بتخزين كمية كبيرة من الحبوب المخدرة تمهيداً لتهريبها خارج البلاد.
واضاف الناطق الاعلامي انه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات تم تحديد مكان تخزين المواد المخدرة داخل احدى مركبات الشحن حيث تم التحرك للمكان وضبط مركبة الشحن وبتفتيشها عثر داخلها على كمية من الفخارات أُخفي بداخلها ما يزيد عن 400 الف حبة مخدرة .

وتابع الناطق الاعلامي ان التحقيقات قادت لتورط شخصين في القضية وجرى القاء القبض عليهما بعد مداهمة مكاني تواجدهما وما زالت التحقيقات جارية.

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