ضبط 10 سيارات قامت بـ”التشحيط” خلال المنخفض

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام انه جرى خلال المنخفض تنفيذ حملات أمنية ومرورية على مخالفة التشحيط بالعجلات أثناء تساقط الثلوج وتشكل الانجماد لما تشكله تلك المخالفة من خطورة على مستخدمي الطريق .

واكد الناطق الإعلامي انه جرى خلال أيام المنخفض ضبط عشر مركبات إضافة الى التعميم على مركبات أخرى وبعض المركبات جرى تحديدها وضبطها بعد متابعة فيديوهات جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق السائقين وحجز المركبة مدة 14 يوما في إحدى ساحات الحجز المخصصة لذلك.