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ضبط 1048 شخصا و551 مركبة اليوم بسبب مخالفة قانون الدفاع

منذ ساعتين

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عمان- الغد- اكد الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان كافة كوادر مديرية الامن العام تعمل على مدار الساعة لضبط كافة المخالفات المرتبطة بخرق الاوامر الصادرة وفق قانون الدفاع ولا تهاون او تمييز في تطبيقها .

وقال الناطق الاعلامي إنه جرى ومنذ صباح هذا اليوم ضبط 551 مركبة خالفت اوامر الحظر والتنقل، وسيتم نقلها الى ساحات الحجز المخصصة في منطقتي سواقة والموقر، وسيتحمل مالك المركبة كافة الاعباء المالية المترتبة على ذلك عند استلام مركبته بعد حجزها لمدة شهر.

واضاف انه ومنذ الصباح جرى كذلك ضبط 1048 شخصاً بظروف تخالف اوامر الحظر والسماح للخروج للتزود بالمؤن فقط.

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