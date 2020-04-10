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ضبط 11 شخصا خرقوا حظر التجول الشامل في العقبة

منذ 16 دقيقة
نقطة تفتيش امنية -(تصوير: أمجد الطويل)

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العقبة – قال محافظ العقبة الدكتور غسان الكايد ان الأمن العام ضبط اليوم الجمعة في العقبة 11 شخصا ومركبة واحدة خرقوا الحظر الشامل واحيلوا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
وأضاف ان الدفاع المدني في العقبة تعامل مع اسعاف 105 حالات مرضية إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري.
واوضح الكايد انه سيتم يوم الأحد المقبل اخلاء 52 شخصا من المحجور عليهم في العقبة من أصل 124.
وأكد ان الفرق الطبية تعمل في العقبة بأريحية كاملة وقد توفرت لها كامل التسهيلات لأداء واجبها.
وقال الكايد انه بخصوص عودة بعض القطاعات للعمل التدريجي فأننا ننتظر تعليمات الحكومة وأن العقبة جاهزة بخططها لاستئناف العمل التدريجي ضمن الإطار العام لاستراتجية الدولة في التعامل مع وباء كورونا.
واضاف أن حيوية الأسواق في العقبة طبيعية وتشتمل على كافة احتياجات المواطنين من المواد الاساسية.
–(بترا)

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