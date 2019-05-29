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ضبط 11 عاملة وافدة مخالفة

منذ ساعتين

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عمان- ضبطت لجنة التفتيش السياحية التابعة لوزارة العمل أمس في منشأة سياحية احدى عشرة عاملة وافدة من جنسية آسيوية يحملن تصاريح عمل كعاملات في المنازل وليس كمضيفات.

وقال الناطق الاعلامي لوزارة العمل محمد الخطيب في بيان،ان عملية الضبط تمت خلال حملة مفاجئة للجنة بناء على ورود معلومات بقيام إدارة احدى المنشآت بتشغيل عمالة وافدة مخالفة لقانون العمل.

واضاف الخطيب انه تم تسليم العاملات الوافدات الى المركز الأمني المختص تمهيدا لتسفيرهن حسب القانون.

وتتكون اللجنة السياحية من ممثلين عن وزارات السياحة والعمل والصحة وجمعية الفنادق والأجهزة الأمنية المختصة.
(بترا)

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