ضبط 11 مركبة و 77 شخصا خرقوا حظر التجول الشامل بالزرقاء

الزرقاء- ضبطت الدوريات المشتركة من القوات المسلحة الأردنية –الجيش العربي والأمن العام 11 مركبة و77 شخصاً خرقوا قرار حظر التجول الشامل خلال 48 ساعة الماضية في محافظة الزرقاء.

وبين محافظ الزرقاء حجازي عساف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) انه تم حجز المركبات التي تم ضبطها وحجز الأشخاص غير الملتزمين بقرار حظر التجول لتحويلهم إلى النائب العام من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشدداً على ضرورة التزام الجميع بقرار الحظر وعدم التهاون مع أي شخص يخرق القرار.

وأوضح عساف بأن قرار حظر التجول الشامل جاء في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، داعياً إلى ضرورة الالتزام بالقرارات والتعليمات الحكومية بهذا الخصوص الرامية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .