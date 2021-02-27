ضبط 1120 تنكة زيت زيتون مغشوش

عمان- أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء وبالتعاون مع الجهات الأمنية عن ضبط حوالي 1120 تنكة زيت زيتون مغشوش بكمية تقدر بـــ 17897 لترا خلال موسم زيت الزيتون 2021/2020 في مختلف محافظات المملكة.

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات أن الكمية المضبوطة اتلفت بالكامل، وجرى توقيف المخالفين ذوي العلاقة، وإحالة نحو 55 مخالفة على مستوى المملكة إلى المدعي العام.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن الكميات المضبوطة خلال 594 جولة تفتيشية ميدانية على المعاصر في مختلف مناطق المملكة، توزعت على إقليم الوسط بـــ 6600 لتر أي نحو 413 تنكة، وإقليم الشرق 1066 لترا أي ما يقارب 67 تنكة، وإقليم الشمال 10176 لترا أي نحو 636 تنكة، وإقليم الجنوب 55 لترا أي حوالي 4 تنكات.

وبين أن المؤسسة إضافة الى أعمالها الرقابية الدورية على الغذاء ومنشآته تنفذ برامج وحملات توعوية مستمرة، واجرت فحوصات ميدانية فورية لزيت الزيتون، وفحوصات مخبرية في المختبرات الخاصة التابعة لها للتأكد من مدى سلامة هذه المادة.

ومن بين الإجراءات، بحسب مهيدات، تكثيف الرقابة على أماكن عصر الزيتون لإنتاج مادة زيت الزيتون وأماكن التخزين والتوزيع للتأكد من الآلية المتبعة في عملية التخزين والبيع والتوزيع وتكثيف الرقابة على وسائط نقل مادة زيت الزيتون وخاصة المحافظات، بالتعاون مع الأمن العام والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة.

ودعا مهيدات المواطن لاعتماد تنكة زيت الزيتون التي تحمل شعار شجرة زيت الزيتون بلون يصعب تقليده يكون مختوما على التنكة.

وتعتمد المؤسسة في مرجعيتها لنتائج الفحص على القاعدة الفنية الخاصة بزيت الزيتون رقم 3 سنة 2012. -(بترا)