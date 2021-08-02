ضبط 1137 متسولا في تموز

عمان- أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية، تقريرها عن شهر تموز الماضي، رصدت فيه أبرز خدمات الوزارة وإجراءاتها وزياراتها الرقابية بمختلف مناطق المملكة.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة أشرف خريس لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، إن التقرير يوضح حجم الخدمات التي قدمتها الوزارة وصندوق المعونة الوطنية والسجل العام للجمعيات والمؤسسات التابعة لها، وعدد المستفيدين منها بالأرقام ونوع الخدمة.

وقدمت مديريات الوزارة المساعدات النقدية لنحو 4904 أسر، فيما استفادت 11510 أسر من المساعدات العينية، وتم إجراء 3444 دراسة لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، و211 دراسة لغاية الإعفاء من نفقات العلاج، و17 دراسة لتسوية حقوق الورثة.

ووفقًا للتقرير، بلغ عدد طلبات شراء مساكن أسر فقيرة 84 طلبا، وجرى استقبال 54 طلبًا لصيانة مساكن، وصيانة 6 مساكن لأسر فقيرة، وبناء 5 مساكن لأسر فقيرة، وإجراء 64 دراسة لأسر منتجة.

وأضاف التقرير، أن مديريات الوزارة استقبلت 75 طلبًا لترخيص حضانات، وأغلقت 22 حضانة، وأنذرت 10 حضانات. واستقبلت الوزارة الشهر الماضي 50 طلب احتضان، وأجرت 19 دراسة تتعلق بإلحاق أطفال في دور الرعاية، فيما خرج منها 28 طفلًا.

واستقبلت 15 طلبًا لإلحاق مسنين في دور رعاية كبار السن، وأجرت 20 دراسة تتعلق بإلحاق أشخاص ذوي إعاقة في مراكز الرعاية، بينما نفذت أقسام مديريات الحضانات، والاحتضان، والإعاقات، والجمعيات، وتعزيز الإنتاجية والأحداث 701 زيارة تتبعية.

وأوضح التقرير، أن مديريات الوزارة استقبلت 28 طلبا لتأسيس جمعيات خيرية، وشكلت هيئات إدارية مؤقتة لنحو 49 جمعية خيرية، فيما تقدمت 118 جمعية بطلبات الحصول على دعم، و39 طلبًا لمنح تمويل مشاريع تنموية للجمعيات، و232 زيارة ميدانية قام بها مدراء التنمية للمجالس البلدية واللامركزية.

وأجرت الوزارة 481 دراسة متعلقة بحالات الأحداث، إذ دخل إليها 228 حدثًا خلال شهر تموز الماضي، فيما أجرت مديرية مكافحة التسول 390 حملة، ضبط خلالها 1137 متسولًا، وأجريت 1784 دراسة لطلب الحصول على إعفاء من رسوم تصريح العمل.

وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات قال خريس، إنه جرى تسجيل 19 جمعية، وجمعية واحدة كفرع لجمعية أجنبية، وحل 55 جمعية، فيما انضمت جمعيتان لعضوية اتحاد، ونقل تبعية جمعيتين، وجرت الموافقة على 26 نظاما أساسيا معدلا، والموافقة لـ25 جمعية للحصول على التمويل الأجنبي.

ووفقًا لتقرير أعمال صندوق المعونة الوطنية لشهر تموز، بلغ عدد الأسر الجديدة المستفيدة من المعونة الشهرية المتكررة 733 أسرة، فيما جرى إيقاف المعونة الشهرية المتكررة عن 89 أسرة، إضافة إلى تخفيض المعونة الشهرية المتكررة لـ 11 أسرة.

واستفادت 1643 أسرة الشهر الماضي من برنامج “الدعم النقدي المؤقت” (تكافل 3)، بينما استفادت أسرتان من برنامج “الدعم التكميلي” (تكافل 1) ، و1456 أسرة جديدة من برنامج “المعونات المالية الطارئة العاجلة والفورية”، و19 أسرة جديدة من برنامج “التأهيل الجسماني”، و29 أسرة جديدة من برنامج “دعم برامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة”.

وتقدمت أسر بـ193 تظلما واستفسارا لبرنامج “تكافل 3″، بينما لم تتقدم أي أسرة لتظلم واستفسار لبرنامج “تكافل 1”.

بترا