ضبط 114 متسولاً

عمان- ضبطت كوادر وحدة مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية 114 متسولا من البالغين والأحداث، عبر 36 حملة في العاصمة عمان منذ بداية الشهر الحالي.

وقال مدير مديرة مكافحة التسول في الوزارة ماهر كلوب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): إن كوادر المديرية ضبطت 45 متسولا خلال عطلة عيد الأضحى المبارك وبحوزتهم 1446 دينارا، ووصلت يومية الواحد منهم قرابة 32 دينارا.

واضاف أن عدد البالغين من المضبوطين 32 ذكرا و40 أنثى، وعدد المضبوطين من فئة الأحداث بلغ 32 ذكرا و 10 إناث.

وأوضح أن كواد مكافحة التسول ضبطت 30 متسولا في محافظات المملكة، و19 متسولا من جنسيات غير أردنية، داعيا المواطنين لعدم التعاطي مع ممتهني التسول، مؤكدا ضرورة ايصال التبرعات والصدقات إلى الجهات المرخصة لتصل إلى مستحقيها.

وقال الناطق الاعلامي باسم وزارة التنمية الاجتماعية أشرف خريس: إن المتسول يتخذ عدة اشكال وممارسات واساليب احتيالية لاستدراج عطف المواطنين والحصول على المال، مؤكدا ان الدراسات الاجتماعية التي أجرتها الوزارة على المتسولين المضبوطين اثبتت بأن التسول أصبح وسيلة سريعة لجني المال وليس بدافع الفقر.