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ضبط 120 دراجة نارية بحملة ضد مضخمات الصوت

منذ ساعة واحدة

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عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، المقدم عامر السرطاوي، إن العاملين في إدارة السير وعلى إثر ما ورد اليهم من شكاوى تتعلق بمخالفات الدراجات النارية باشروا منذ الامس بتشديد الرقابة على تلك المخالفات خاصة تركيب مضخمات الصوت والقيادة بإهمال وطيش وتهور

واضاف الناطق الاعلامي انه ضبطت منذ صباح يوم السبت، ١٢٠ مخالفة لدراجات نارية حجز منها ٢٦ دراجة في ساحات الحجز لارتكابها مخالفات تستوجب ذلك، مبيناً ان الرقابة على تلك المخالفات ستبقى مستمرة ومهيباً بمالكي وسائقي الدراجات النارية بتلافي مثل تلك المخالفات.

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