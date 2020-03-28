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ضبط 126 مركبة و215 شخصاً لمخالفة أوامر الحظر والتنقل

منذ 55 دقيقة

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عمان- الغد- أعلن الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام عن ضبط 126 مركبة خالفت اوامر الحظر والتنقل منذ صباح هذا اليوم ، وسيتم نقلها الى ساحات الحجز المخصصة في منطقتي سواقة والموقر ، وسيتحمل مالك المركبة كافة الاعباء المالية المترتبة على ذلك عند استلام مركبته بعد حجزها لمدة شهر .

واضاف انه ومنذ الصباح كذلك جرى ضبط  215 شخصاً بظروف تخالف اوامر الحظر والسماح للخروج للتزود بالمؤن فقط .
مقدماً الشكر للغالبية الملتزمة التي نفذت ما صدر من اوامر من دون ارتكاب اية مخالفات وساعدوا رجال الامن العام اثناء قيامهم بواجبهم بالتزامهم وحرصهم على امن الوطن وسلامة ابنائه، مؤكداً انه لن يتم التهاون مع كل من يخالف ويستهتر بأمن وسلامة المواطنين وسيتم التعامل معهم بحزم لردعهم ومنعهم من مخالفة اية اوامر تصدر بموجب قانون الدفاع .

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