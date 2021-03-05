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ضبط 127 شخصا ومنشأتين خالفوا الحظر في اربد

منذ 34 دقيقة
نقطة أمنية خلال مراقبة حظر الجمعة في وسط البلد (تصوير أمير خليفة)

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احمد التميمي
اربد – ضبطت الاجهزة المعنية في اربد منذ ساعة بدء الحظر الشامل مساء يوم أمس الخميس وحتى السادسة من مساء هذا اليوم الجمعة (127) شخص ومنشأتين مخالفين لتعليمات الحظر الشامل ضمن محافظة اربد، وفق محافظ اربد رضوان العتوم.
وتوزعت المخالفات، مديرية شرطة اربد تم ضبط (103) أشخاص ومنشأتين، مديرية شرطة غرب اربد تم ضبط (15) شخص ومديرية شرطة الرمثا تم ضبط (9) أشخاص.
واكد العتوم ان هناك التزام كبير من المواطنين بالحظر الشامل، داعيا المواطنين الى ضرورة الالتزام بعدم اقامة التجمعات سواء الافراح والعزاء التزاما باوامر الدفاع.

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