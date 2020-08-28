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ضبط 1278 شخصا و350 مركبة خلال 24 ساعة

منذ 30 دقيقة
قوات الأمن خلال الحظر الشامل في عمان الجمعة (28 آب)

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** مركز القيادة والسيطرة يتلقي 28532  مكالمة
* الدفاع المدني يتعامل مع 2523 حالة اسعاف و 35 حالة اطفاء و20 حالة انقاذ 

عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان كافة الدوريات ونقاط الغلق المنتشرة في مختلف مناطق المملكة ومنذ الساعة ١١ من مساء يوم امس، تمكنت من ضبط ١٢٧٨ شخصاً خالفوا تعلميات الحظر الشامل في محافظتي العاصمة والزرقاء والحظر الجزئي في باقي المحافظات ، كما وجرى ضبط ٣٥٠ مركبة وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق كافة الاشخاص والمركبات .

كما وتلقى مركز القيادة والسيطرة ٢٨٥٣٢ مكالمة عبر رقم الهاتف الموحد ٩١١ نتج عنها ١٥٦٢٢ بلاغ تم التعامل معها جميعا .

واكد الناطق ان الدفاع المدني تعامل خلال ال ٢٤ ساعة الماضية مع (2523) حالة اسعاف و (35) حالة اطفاء و (20) حالة انقاذ .

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