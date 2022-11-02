ضبط 13 اعتداء على خطوط المياه لتزويد مزارع وشاليهات سياحية بالشونة الجنوبية

نفذت أجهزة وطواقم وزارة المياه والري/ سلطة المياه – وحدة الرقابة الداخلية بالتنسيق مع المنسق الأمني لدى سلطة المياه وكوادر إدارة مياه الشونة الجنوبية حملة بإسناد من مديرية الأمن العام.

وتمكنت الكوادر من خلال الحملة، ضبط عدة اعتداءات على الخطوط المزودة لمناطق الشونة الجنوبية/ الجوفة تمثلت بسحب خطوط لتعبئة صهاريج وتزويد شاليهات سياحية بطريقة غير قانونية ومخالفة تسحب من حصص المواطنين المخصصة لغايات مياه الشرب بكميات كبيرة.

وتم فصل الاعتداءات على الخطوط وعددها 13 اعتداء وإعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها إلى الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مؤكدة أن الحملة مستمرة لتشمل معظم المناطق.

وثمنت الوزارة/ سلطة المياه تعاون مديرية الأمن العام والأجهزة الأمنية والمواطنين في التصدي لمثل هذه الاعتداءات.