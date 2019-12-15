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ضبط 130 كغم من الأكياس البلاستيكية المُخالفة

منذ 58 ثانية

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عمان – تمكنت كوادر وزارة البيئة، اليوم الأحد، ضبط 130 كغم، من أكياس التسوق السوداء المخالفة لنظام تنظيم اكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل رقم (45) لعام 2017.
جاء ذلك من خلال الحملات التفتيشية التي قامت بها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية على المنشآت التي تنتج وتتداول وتستورد أكياس التسوق البلاستيكية في مختلف المحافظات.
ويأتي ذلك من حرص الوزارة بالمحافظة على عناصر البيئة من التلوث والثروة الحيوانية.-(بترا)

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