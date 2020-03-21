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ضبط 14 شخصا خرقوا حظر التجول في الطفيلة

منذ ساعة واحدة
مشهد من مدينة الطفيلة اليوم - (الغد)
مشهد من مدينة الطفيلة اليوم - (الغد)

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فيصل القطامين

الطفيلة- أكد محافظ الطفيلة محمد الرفايعة أنه تم ضبط 14 شخصا خرقوا حظر التجول، وادعوا أنهم من ضمن الفئات المستثناة من الحظر وأنهم موظفون مكلفون بأعمال رسمية.

وبين الرفايعة أن تصاريح الاستثناء الخاصة بالبعض منهم تأخر وصولها من العاصمة عمان، مؤكدا انه سيتم التدقيق على اسمائهم للتأكد من صحة ادعاءاتهم وللعمل بموجب ذلك لتنفيذ أمر الدفاع لجهة تطببق الحظر بشكل دقيق.

ولفت الى ان بعض المضبوطين اما عائدين من مناوباتهم الليلية في العمل، او متوجهين الى العمل في مواجهة الحالة الجوية التي هطلت فيها الثلوج.

ولفت الى ان الطرق في مناطق العيص والقادسية والرشادية وبصيرا وعين البيضاء جرى فتحها بعد اغلاقها جراء تراكم القلوج بسماكة تراوحت بين ٥- ١٠ سم خاصة الرئيسية منها، فيما العمل جار على فتح الطرق الفرعية.

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