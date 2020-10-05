ضبط 142 متسولا في إربد الشهر الماضي

إربد – ضبطت فرق مكافحة التسول في مديرية التنمية الاجتماعية بمحافظة إربد 142 متسولا الشهر الماضي.

وقال رئيس قسم الأحداث والأمن المجتمعي في المديرية الدكتور محمد جرادات في ندوة حوارية استضافها اتحاد الجمعيات الخيرية في إربد اليوم الاثنين: إن من بين المضبوطين 31 من الجنسية السورية توزعوا على فئة الأحداث البالغين، وجرى توديعهم للجهات المختصة.

وبين أن معظم المضبوطين من المكررين، مشيرا إلى أن دراسة الحالة اثبتت ان غالبيتهم ليسوا فقراء.

ودعا جردات المواطنين إلى عدم مساعدة هؤلاء المتسولين من اجل الحد من هذه الظاهرة المقلقة اجتماعيا وأمنيا ومروريا، والاستعاضة عن ذلك بتوجيه الدعم والمساعدة للصناديق المخصصة لهذه الغاية.

وقال رئيس جمعية الأسرة والطفولة في إربد كاظم الكفيري إن الجمعية بالتعاون مع العديد من الجهات أطلقت مبادرة بعنوان “الحد من التسول” مشيرا إلى تشكيل لجنة تضم مديرية التنمية الاجتماعية والشرطة واتحاد الجمعيات الخيرية من اجل مكافحة هذه الظاهرة.

ولفت إلى أنه ستجري طباعة 20 ألف منشور للتوعية ووضع يافطات وعمل فيديوهات توعوية بمخاطر التسول.

وأكد رئيس الاتحاد الدكتور معين الشناق أن مسؤولية مواجهة هذه الظاهرة تقع على عاتق الجميع في القطاعين العام والخاص والمواطنين، داعيا إلى دراسة الحالات المضبوطة لإيجاد فرص عمل مناسبة لهم بحسب الفئة العمرية من خلال القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.