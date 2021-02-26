ضبط 144 شخصا خرقوا الحظر الشامل

عمان- الغد- قال محافظ العاصمة سعد شهاب الجمعة، إن 144 شخصا و4 منشآت اقتصادية خالفوا تعليمات الحظر الشامل منذ الساعة العاشرة ليلا (الخميس)، وحتى الساعة 12 من ظهر اليوم.

وبين شهاب في تصريح لـتلفزيون “المملكة” أنه جرى القيام بجولات في العاصمة عمّان التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة، وكان هنالك التزام بشكل عام بالحظر الشامل .

وبخصوص تصاريح الحظر الشامل قال شهاب، إن التصاريح لفئة محددة ولظروف استثنائية مثل مراجعة المستشفيات والوفيات.

“اتخذنا إجراءات بإغلاق أي مقهى يقدم الأرجيلة بالشمع الأحمر بالتنسيق مع أمانة عمّان إضافة لإحالة صاحب المقهى إلى المحكمة ومن ثم إعادته إلى محافظ العاصمة وبعدها نربطه بكفالة عدلية بقيمة 100 ألف دينار ” وفق شهاب.

وبخصوص التأكد من الالتزام بالحجر المنزلي قال، إن “المحجور عليهم تأتي أسماؤهم وعناوينهم وأرقام هواتفهم من وزارة الداخلية والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات واللجان تقوم بتفتيش عشوائي، والطبيب يدخل للمنزل للتأكد من التزام المصاب”.

“هناك عدد قليل جدا من الأشخاص غير ملتزمين، وقبل يومين حولنا شخصين إلى المستشفى الميداني ، وبعد انتهاء فترة الحجر في المستشفى الميداني يتم إحالته للمحكمة ” بحسب شهاب.