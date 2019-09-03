ضبط 1491 حالة اعتداء واستخدام غير مشروع للمياه في الزرقاء

الزرقاء– قال مدير شركة مياهنا في الزرقاء المهندس جريس دبابنة ان كوادر الشركة ضبطت 1491 حالة اعتداء واستخدام غير مشروع للمياه خلال الشهور الت الاولى من العام الحالي بما يمثل نحو 456 ألف متر مكعب من المياه.

وبين دبابنة خلال لقاء صحفي ان شركة مياهنا تحاول تحصيل أثمان المياه من قبل المعتدين على شبكات المياه، وفي حالة الرفض يتم تحويل الضبوطات الى المحكمة من أجل التحصيل بالطرق القانونية المتعارف عليها.

وقال ان الديون المستحقة لشركة “مياهنا ” على البلديات في محافظة الزرقاء تبلغ 3.5 مليون دينار ، وعلى المواطنين والدوائر الحكومية في المحافظة 13 مليون دينار .

وذكر ان برنامج توزيع المياه في محافظة الزرقاء عاد إلى الانتظام اثر توقف مياه الديسي خلال الاسبوع الماضي حيث تسبب في انقطاع المياه عن بعض المناطق لمدة اسبوعين ، موضحا ان الأمر بحاجة إلى فترة زمنية حتى ينتظم برنامج توزيع المياه والذي زاد الطلب عليها تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية .

وقال ان هناك مشروعين لاعادة هيكلة شبكات المياه احدهما ينفذ في لواء الهاشمية بكلفة مليوني دينار، وآخر في منطقة غرب الزرقاء بكلفة مليوني دينار وكلاهما يمولان من الوكالة الأميركية للتعاون الدولي .

وأضاف ان المشروعين بحاجة إلى نحو عام كامل حتى يتم استلامهما، حيث ان هناك عمليات تشغيل جزئي لبعض الخطوط التي يتم الانتهاء منها، مؤكدا ان المشروعين يهدفان إلى تقليل نسبة الفاقد وتحسين التزويد المائي وزيادة حصة الفرد من المياه ، إضافة إلى فتح المجال أمام البلديات لتعبيد وصيانة الشوارع في المناطق التي ينفذ بها المشروعين.

وبين ان نسبة الفاقد الفني من المياه تناقص من الشبكة بسبب الصيانة المستمرة من قبل كوادر الشركة لخطوط المياه ،في مقابل زيادة نسبة الفاقد التجاري من المياه الناجمة عن زيادة الاعتداء على خطوط وشبكات المياه من قبل المواطنين المخالفين.-(بترا)