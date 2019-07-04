ضبط 1570 حالة تهرب ضريبي لنهاية حزيران

عمان- أولت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مكافحة التهرب الضريبي اهتمامها لملاحقة مختلف أشكال حالات التهرب الضريبي في مختلف القطاعات، وذلك من خلال الفرق التي خصصتها لملاحقة المتهربين من أداء الضريبة.

واستطاعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات منذ بداية العام الحالي 2019، ضبط عدد من حالات التهرب الضريبي، بلغ عددها نحو 1570 حالة تهرب.

وبلغت قيمة الضرائب التي تم فرضها على هذه الحالات نحو 162 مليون دينار، عدا عن الغرامات، حيث زادت قيمة ضريبة المبيعات التي تم فرضها على احدى الحالات التي تم ضبطها أخيرا على 100 مليون دينار عدا عن الغرامات.

وقالت الدائرة في بيان اليوم الخميس، إنها تواصل متابعة تطبيق الخطة المبرمجة التي وضعتها لملاحقة المتهربين من مختلف القطاعات والوصول للمكلفين الذين يتوجب عليهم قانونيا التسجيل في ضريبة المبيعات أو تسديد ضريبة الدخل التي يتوجب عليهم دفعها حسب القانون.

وأكدت أن مديرية مكافحة التهرب الضريبي تتابع أيضا حالات التهرب التي يتم الإبلاغ عنها من مختلف الجهات. (بترا)