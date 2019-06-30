ضبط 16 شخصاً من المشبوهين وذوي الأسبقيات بوسط البلد

عمان-الغد– قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن قوة أمنية من مديرية شرطة وسط عمان والبحث الجنائي والأمن الوقائي ومكافحة المخدرات نفذت اليوم حملة أمنية في منطقة وسط البلد ( الجورة ) على اثر معلومات وشكاوى وردت حول تواجد اشخاص مشبوهين وفارضي الأتاوات في المكان .

وأضاف أنه جرى من خلال الحملة ضبط ١٦ شخصاً من المشبوهين وذوي الاسبقيات وبوشرت التحقيقات معهم .