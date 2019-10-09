ضبط 16 شخصا من مروجي المخدرات

عمّان – الغد- ضبطت إدارة مكافحة المخدرات 16 شخصاً وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة وخمسة أسلحة نارية، عبر تعاملها خلال الــ 48 ساعة الماضية مع 13 قضية لبيع وترويج المواد المخدرة في مناطق مختلفة من المملكة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان اليوم الأربعاء: إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الــ 48 ساعة الماضية مع 13 قضية لبيع وترويج المواد المخدرة من خلال شعبها وأقسامها المنتشرة في عدد من محافظات المملكة بعد متابعة معلومات حول نشاطاتهم ببيع وترويج تلك المواد ما أسفر عن إلقاء القبض على 16 مروجاً وبحوزتهم كميات كبيرة من الحبوب والمواد المخدرة مختلفة الأنواع و 5 أسلحة نارية.

ومن ضمن تلك القضايا 5 قضايا تم التعامل معها في العاصمة ألقي القبض خلالها على 6 مروجين من بينهم مروج ألقي القبض عليه داخل مركبته في منطقة المقابلين جنوب العاصمة وبحوزته 3 كفوف حشيش والف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة وكميات أخرى من مادة الحشيش المعدة للبيع.

كما ألقي القبض على آخر في إحدى المناطق جنوب العاصمة داخل مركبته بعد أن حاول الفرار حيث تمت السيطرة عليه وضبط بحوزته كف من مادة الحشيش وكميات أخرى من الحبوب والمواد المخدرة المعدة للبيع وسلاح ناري، وفي منطقة مرج الحمام ألقي القبض على شخصين بعد مداهمة أحد المنازل وبحوزتهما كفان وربع الكف من مادة الحشيش المخدرة وكمية من الحبوب المخدرة مختلفة الأنواع.

وجرت مداهمة منزل أحد الأشخاص في منطقة الياسمين جنوب العاصمة بعد معلومات حول قيامه بزراعة أشتال من نبات الماريجوانا المخدر، حيث ألقي القبض عليه وبتفتيش المنزل عثر على عدد من أشتال نبات الماريجوانا المخدر، وفي وادي الرمم شرق العاصمة ألقي القبض على مطلوب في أحد الأماكن العامة متلبساً ببيع المواد المخدرة وبحوزته كفان من مادة الحشيش وما يقارب الــ 200 حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة.

وجرى القاء القبض على 3 مروجين في احدى مناطق البادية الوسطى بعد مداهمة أحد المنازل وضبط بحوزتهم 3 آلاف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة وكمية من مادة الحشيش المخدرة وسلاح ناري، وفي محافظة اربد القي القبض على شخصين أحدهما مطلوب داخل مركبة وبحوزتهما ما يقارب 300 حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة وعدد من قطع الحشيش وكميات أخرى معدة للبيع.

وفي لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء ألقي القبض على مروج داخل منزله وبحوزته نصف كف من مادة الحشيش وكميات من الحبوب المخدرة مختلفة الأنواع وسلاحان ناريان، في حين ألقي القبض على آخر في محافظة الكرك داخل أحد المنازل وبحوزته كميات متفرقة من المواد المخدرة وسلاح ناري، والقي القبض على آخر في محافظة الكرك وضبط بحوزته 300 حبة مخدرة، فيما تم مداهمة منزل مروج في مدينة العقبة وضبط بحوزته 100 قطعة من مادة الحشيش المخدرة المعدة للبيع. وفي محافظة المفرق وردت معلومات حول قيام مجهولين بإخفاء كمية من المواد المخدرة في منطقة صخرية خالية من السكان، وجرى التحرك للمكان، وعند مسح المنطقة وتفتيشها عثر على 49 كفاً من مادة الحشيش المخدرة اخفيت بين الصخور وبوشرت التحقيقات لتحديد هوية المتورطين.

وفي مطار الملكة علياء الدولي وردت معلومات حول محاولة شخص قادم للمملكة بتهريب كمية من المواد المخدرة، حيث تمت متابعته ولحظة وصوله ألقي القبض عليه، وبتفتيش حقائبه عثر على علب نكهات سجائر إلكترونية تحوي كميات من زيت الحشيش المخدر. وجرى تحويل كافة المقبوض عليهم لمدعي عام محكمة أمن الدولة.