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ضبط 188 مركبة و163 شخصاً لمخالفة أوامر الحظر والتنقل (صور)

منذ 16 دقيقة

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 عمان – الغد – اعلن الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام عن ضبط ١٨٨ مركبة خالفت اوامر الحظر والتنقل منذ صباح هذا اليوم ، وسيتم نقلها الى ساحات الحجز المخصصة في منطقتي سواقة والموقر ، وسيتحمل مالك المركبة كافة الاعباء المالية المترتبة على ذلك عند استلام مركبته بعد حجزها لمدة شهر .

واضاف انه ومنذ الصباح كذلك جرى ضبط ١٦٣ شخصاً بظروف تخالف اوامر الحظر والسماح للخروج للتزود بالمؤن فقط .

مقدماً الشكر للغالبية الملتزمة التي نفذت ما صدر من اوامر من دون ارتكاب اية مخالفات وساعدوا رجال الامن العام اثناء قيامهم بواجبهم بالتزامهم وحرصهم على امن الوطن وسلامة ابنائه، مؤكداً انه لن يتم التهاون مع كل من يخالف ويستهتر بأمن وسلامة المواطنين وسيتم التعامل معهم بحزم لردعهم ومنعهم من مخالفة اية اوامر تصدر بموجب قانون الدفاع .

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