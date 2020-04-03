ضبط 19 شخصا و 3 مركبات خرقوا الحظر في العقبة

احمد الرواشدة

العقبة – ضبطت الأجهزة الأمنية منذ صباح اليوم ١٩ شخصا و3مركبات خرقوا الحظر في العقبة حتى عصر الجمعة.

وقال محافظ العقبة الدكتور غسان الكايد أن الأمن ضبط 19 خرقوا حظر التجول في مناطق مختلفة بالعقبة، مؤكدا ان الجهات الأمنية ضبطت كذلك ٣ سيارات.

وبين الكايد انهم احيلوا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشيرا أن الأمن متواجد بكل مكان في العقبة ويراقب الوضع عن كثب ويشدد رقبته اليوم بشكل مكثف لتنفيذ قانون الحظر الشامل بما فيه من مصلحة كبيرة في الحفاظ على سلامة المواطنين تنفيذا للتعليمات الحكومية واوامر الدفاع التي تصدر تباعا من الحكومة.