ضبط 200 تنكة زيت مغشوش في عمان وإربد

عمان– تمكنت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء من ضبط 200 تنكة زيت زيتون مغشوش في عمان واربد خلال الايام الثلاثة الماضية، وذلك ضمن الحملات الرقابية على الاسواق وأماكن بيع زيت الزيتون والمعاصر والمشاغل.

وبينت المؤسسة في بيان اليوم الاحد، ان كوادر المؤسسة قامت بمصادرة الكميات المضبوطة وإحالة الاشخاص الذين ضبطت بحوزتهم الكمية للمدعي العام، حيث اتضح ان تلك الكميات جرى التلاعب بها ومخلوطة بمواد ومنكهات مغشوشة ومعدة للبيع على انها زيت زيتون.

وكانت المؤسسة العامة للغذء والدواء قد ضبطت منذ بداية موسم قطاف الزيتون نحو 1037 تنكة زيت زيتون مغشوش وبكمية تقديرية وصلت الى 16460 كيلوغراما، واطلقت حملة “الأختام الحرارية” لضمان جودة زيت الزيتون المتداول في الأسواق، إذ جهزت المؤسسة 100 ألف لاصق وختم حراري بألوان مُختلفة للتمييز بين المُحافظات.-(بترا)