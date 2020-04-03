آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردنيكورونا الرئيسية

ضبط 22 شخصاً خالفوا قرار الحظر وصلوا الجمعة داخل مسجد بالرصيفة

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام، المقدم عامر السرطاوي، انه وخلال متابعة ومراقبة تنفيذ امر الدفاع لضبط كافة المخالفات المرتبطة به وردت معلومات حول قيام مجموعة من الأشخاص بالدخول لأحد المساجد والقيام بخطبة وصلاة الجمعة حيث تحركت على الفور قوة امنية من مديرية شرطة الرصيفة والبحث الجنائي والامن الوقائي للمكان للتأكد من المعلومات وضبط كافة المخالفين .

وأضاف السرطاوي انه وفور الوصول لمكان المسجد تبين أن هناك شخص يقوم بخطبة الجمعة حيث جرى ضبطه و٢١ شخصاً برفقته داخل المسجد، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم لمخالفتهم أوامر الدفاع واستهتارهم بصحة وسلامة المجتمع.

مقالات ذات صلة

مشهد عام للعاصمة المصرية القاهرة - (ارشيفية)

سفارتنا في القاهرة تؤكد على الأردنيين الالتزام بمعايير السلامة

منذ 28 دقيقة

الضمان توضح حول تقديم مساعدات عينية لعمال المياومة

منذ 41 دقيقة

20 عينة سلبية لمخالطي طبيب الرمثا

منذ ساعتين

كورونا الأردن.. مواطنون للحكومة: “سكروا الباب وخذوا المفتاح!”

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock