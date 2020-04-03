ضبط 22 شخصاً خالفوا قرار الحظر وصلوا الجمعة داخل مسجد بالرصيفة

عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام، المقدم عامر السرطاوي، انه وخلال متابعة ومراقبة تنفيذ امر الدفاع لضبط كافة المخالفات المرتبطة به وردت معلومات حول قيام مجموعة من الأشخاص بالدخول لأحد المساجد والقيام بخطبة وصلاة الجمعة حيث تحركت على الفور قوة امنية من مديرية شرطة الرصيفة والبحث الجنائي والامن الوقائي للمكان للتأكد من المعلومات وضبط كافة المخالفين .

وأضاف السرطاوي انه وفور الوصول لمكان المسجد تبين أن هناك شخص يقوم بخطبة الجمعة حيث جرى ضبطه و٢١ شخصاً برفقته داخل المسجد، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم لمخالفتهم أوامر الدفاع واستهتارهم بصحة وسلامة المجتمع.