صبغات شعر فاسدة في الأسواق الأردنية

الزرقاء- ضبطت كوادر قسم صحة البيئة والغذاء في مديرية الشؤون الصحية في محافظة الزرقاء، اليوم الاثنين، 231 عبوة تستخدم لصبغات الشعر منتهية الصلاحية وفاسدة، وذلك خلال جولاتها الرقابية والتفتيشية اليومية في المحافظة .

واوضح مدير المديرية الدكتور خليل الرواحنة، خلال تصريح صحفي، انه تم التحفظ على العبوات المضبوطة في عدد من محال بيع مواد التجميل بغية اتلافها، حيث تمت مخالفة تلك المحال، مبينا انه تم تحويل مالكي تلك المحال الى المدعي العام لاتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحقهم .

وفي سياق متصل، قامت كوادر القسم في المديرية بإغلاق محطة تحلية مياه في منطقة الكمشة “قضاء بيرين” ، بسبب عدم الحصول على التراخيص اللازمة وافتقادها للمواصفات الصحية، وتم تحويل مالك المحطة الى المدعي العام لاتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحقه . بترا