ضبط 24 شبكة اتصالات مُخالفة

عمان- الغد- ضبطت كوادر هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة 24 شبكة اتصالات خاصة مُخالفة.

ووفقا لبيان عن الهيئة اليوم الأربعاء، ضبطت الهيئة منذ شهر أيلول الماضي وحتى مطلع الشهر الجاري شبكات اتصالات خاصة دون الحصول على الموافقات والترخيص اللازم، واستخدام ترددات وتشغيل محطات راديوية خلافاً لأحكام القانون، بالإضافة إلى استخدام أجهزة راديوية، والمساعدة على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات خلافا لأحكام القانون.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور غازي الجبور، إن الهيئة واستناداً لقانون الاتصالات تملك حق الدخول إلى أي مكان يشتبه باحتوائه على أجهزة أو شبكات غير مرخصة أو أجهزة تستعمل لتشويش على شبكات الاتصالات أو تمارس فيها أية نشاطات مخالفة للقانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه. وأشار إلى أن موظفي الهيئة المفوضين بضبط المخالفات يعدون رجال ضابطة عدلية، ويقومون بكل ما يلزم لمنع هذه المخالفات في سوق الاتصالات لما لها من أثر سلبي على مصالح المستفيدين، كما أن منع هذه المخالفات يعد حماية لجميع الجهات الحاصلة على التراخيص اللازمة وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة، ومنعاً للتشويش على المرخصين، وحماية لأمن الاتصالات، بالإضافة إلى أثرها على الاقتصاد الوطني كون الطيف الترددي ثروة وطنية نادرة ومصدرا للعديد من الاستثمارات.

وأكد الجبور حرص الهيئة على مواصلة تنفيذ جولات الكشف الميدانية في جميع أرجاء المملكة، والقيام بكل ما من شأنه أن يضع حداً لارتكاب هذه المخالفات حفاظاً على أمن واقتصاد ومقدرات الوطن، وضمان عدم المساس بمصالح مقدمي ومتلقي خدمات الاتصالات أنواعها كافة.