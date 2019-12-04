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ضبط 248 متسولا في الزرقاء منذ بداية العام

منذ ساعتين
متسولة برفقة أطفالها تستجدي أحد السائقين -(أرشيفية)
متسولة برفقة أطفالها تستجدي أحد السائقين -(أرشيفية)

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الزرقاء – دعا مدير التنمية الاجتماعية في الزرقاء رائد الكفاوين بلدية الزرقاء لضبط عمليات البيع العشوائي والباعة المتجولين الذين يدعون أنهم مجرد باعة، بينما هم يمتهنون التسول، بعد ضبط 248 متسولا منذ بداية العام بينهم 112 بالغا.
واضاف الكفاوين في مؤتمر صحفي أن 136 من المضبوطين أحداث منهم 48 ذكورا و 89 إناثا ، لافتا الى ان بعض الأحداث مجبرون من قبل بعض الأسر على امتهان التسول.
واعلن ان المديرية نفذت ست ورش تدريبية لـ 150 جمعية منذ بداية العام الحالي وتزويد الهيئات الإدارية بمعلومات ورفع كفاءتها لتطوير أعمالها وتلافي الوقوع في الأخطاء التي تخالف القوانين.
وكانت المديرية حلت جمعيتين خيريتين خلال الفترة الأخيرة ، مثلما تم تعيين ست هيئات إدارية مؤقتة لست جمعيات لمدة 60 يوما لحين تصويب أوضاعها قبل حلها.
وعزا حل الجمعيتين لوجود مخالفات للأنظمة والقوانين الناظمة لعمل الجمعيات، اذ يعمل في الزرقاء 280 جمعية.(بترا)

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