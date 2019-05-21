عمان – الغد- ضبطت وحدة مكافحة التسول التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى اليوم، نحو 250 متسولًا ومتسولة.

يشار إلى أنّ الوحدة تنظم غدا الاربعاء فعالية الوقفة الشبابية التوعوية بالاثار السلبية لظاهرة التسول وذلك من امام مبنى وزارة التنمية الاجتماعية وصولا الى ميدان جمال عبد الناصر (دوار الداخلية) العاشرة من صباح الغد الثاني والعشرين من أيار (مايو) الحالي.

وقال مدير الوحدة ماهر الكلوب إن هذه الوقفة هي احدى فعاليات الحملة الوطنية (اردن النخوة) والمستمرة لنهاية العام الحالي وتتضمن توزيع بروشورات توعوية وملصقات ويافطات حول اخطار التسول وتأثيره على المجتمع.

ودعا الكلوب جميع افراد المجتمع المحلي لمشاركة الفعالية للتحذير من المظاهر السلبية التي تخلفها الظاهرة وعدم التعاطي معها.

وشدد على اهمية وعي المواطن وتحمله مسؤولية تجاه الحد من تأثيرات هذه الظاهرة السلبية ومكافحتها بمختلف الوسائل لانها محرمة شرعا ومجرمة قانونا.

ونبه الى ان تعدد اشكال التسول من شانه ان يستغل تعاطف المواطنين مع هذه الحالات وخاصة تلك الممارسات عبر وسائل التواصل الاجتماعي محذرا من مغبة الانسياق خلف هذه الصفحات التي تستغل احوال المواطنين وتعاطف الاردنيين معهم.