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ضبط 252 مركبة و215 شخصاً لمخالفة حظر التجول

منذ ساعة واحدة
دورية أمن تتأكد حمل سائقي المركبات تصاريح تخولهم المرور في ظل حظر التجول - تصوير: أمجد الطويل
دورية أمن تتأكد حمل سائقي المركبات تصاريح تخولهم المرور في ظل حظر التجول - تصوير: أمجد الطويل

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عمان- الغد- اعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن انه منذ صباح هذا اليوم جرى ضبط ٢٢٥ مركبة خالف سائقوها أوامر حظر استخدامها وجرى حجزها ، إضافة إلى ضبط ٢١٥ شخصاً جرى ضبطهم بظروف تخالف أوامر الحظر والسماح للخروج للتزود بالمؤن فقط .
مهيباً بالجميع الالتزام بما صدر من أوامر وفق قانون الدفاع ، والتي سيتم مراقبة تطبيقها وضبط كافة أشكال المخالفات المرتبطة بها بحزم ودون تهاون من قبل رجال الأمن العام المتواجدين في مختلف محافظات المملكة

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