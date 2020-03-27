ضبط 252 مركبة و215 شخصاً لمخالفة حظر التجول

عمان- الغد- اعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن انه منذ صباح هذا اليوم جرى ضبط ٢٢٥ مركبة خالف سائقوها أوامر حظر استخدامها وجرى حجزها ، إضافة إلى ضبط ٢١٥ شخصاً جرى ضبطهم بظروف تخالف أوامر الحظر والسماح للخروج للتزود بالمؤن فقط .

مهيباً بالجميع الالتزام بما صدر من أوامر وفق قانون الدفاع ، والتي سيتم مراقبة تطبيقها وضبط كافة أشكال المخالفات المرتبطة بها بحزم ودون تهاون من قبل رجال الأمن العام المتواجدين في مختلف محافظات المملكة